Esce dall'auto per fare la spesa e viene travolto e ucciso da un'altra vettura: dramma nel salernitano Cronaca 20 Dicembre 2020 18:54 1'

Aveva fermato l’automobile, aveva aperto la portiera ed era uscito per fare delle compere. All’improvviso è sopraggiunta un’altra vettura che lo ha travolto e ucciso. La vittima è un commercialista di 53 anni, il conducente un giovane di 19.

Come riportato da Il Mattino, il drammatico incidente è avvenuto a San Valentino Torio (località in provincia di Salerno) precisamente in via Zeccagnuolo. Ora il ragazzo è indagato per omicidio stradale.

Sul posto sono giunti i carabinieri della locale compagnia. I militari hanno avviato i normali accertamenti del caso volti a chiarire la dinamica dei fatti. Anche un’ambulanza del 118 si è recata sul luogo del sinistro.

Purtroppo i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 53enne. Il giovane alla guida dell’automobile avrebbe dichiarato, in presenza del proprio avvocato, di non aver visto l’uomo e di non aver avuto il tempo di frenare.