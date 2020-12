0 Facebook Baretti, giochi online e scommesse abusive: controlli e sanzioni a Napoli Cronaca 20 Dicembre 2020 18:26 Di redazione 2'

I carabinieri della stazione di Napoli Borgoloreto, insieme a personale dell’agenzia delle dogane e dei monopoli, hanno denunciato i 2 titolari di un attività commerciale di Via Alessandro Poerio, nel quartiere San Lorenzo.

Secondo quanto accertato, all’interno del locale – poi sequestrato – erano state predisposte 3 postazioni abusive per il gioco online, non collegate e registrate alla rete dell’AAMS

Sequestrato anche un assegno bancario, 3050 euro in contante ritenuto provento illecito e documentazione contabile relativa alle scommesse effettuate tramite conto gioco a distanza. I due imprenditori dovranno rispondere di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa.

Polizia e Guardia di Finanza hanno effettuato ieri un servizio di controllo del territorio nella zona di Chiaia e dei ‘baretti’ della movida. Nel corso dell’attivita’ sono state identificate 85 persone, di cui 10 con precedenti di polizia, e controllati 5 veicoli; inoltre, sono stati controllati quattro esercizi commerciali di cui due sanzionati per inottemperanza alle misure anti Covid-19.

In particolare, un bar in via Filangieri che ha consentito agli avventori di consumare le bibite all’interno del locale e un altro in vico Belledonne a Chiaia perche’ vendeva bevande non confezionate per l’asporto che venivano consumate davanti all’ingresso dell’esercizio.

Infine, cinque persone sono state sanzionate: due perche’ trovate fuori dal proprio comune di residenza senza giustificato motivo e altre tre poiche’ sorprese a consumare bevande nelle vicinanze di attivita’ commerciali. Agenti del commissariato Decumani hanno effettuato un servizio anti-assembramenti nella zona del centro storico tra piazza San Domenico Maggiore e piazzetta Nilo.

Nel corso dell’attivita’ sono state identificate 210 persone di cui 12 sanzionate per inottemperanza alle misure anti Covid-19 perche’ non indossavano la mascherina, per il consumo di bevande nelle vicinanze di attivita’ commerciali oltre l’orario consentito e poiche’ sorprese fuori dal proprio comune di residenza senza giustificato motivo.