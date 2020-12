0 Facebook Ha ucciso i figli nel sonno, poi con la stessa arma si è tolto la vita: così sono morti Pietro e Francesca Cronaca 20 Dicembre 2020 19:41 Di redazione 2'

Un uomo di 49 anni ha ucciso questo pomeriggio a coltellate i due figli, una ragazza di 15 anni e un ragazzo di 13, poi si e’ tolto la vita con la stessa arma. Il fatto e’ avvenuto a Trebaseleghe, in provincia di Padova, in via Sant”Ambrogio.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Al momento non vi sono ancora ipotesi sull’origine della tragedia. L’uomo di chiamava Alessandro Ponti, 49 anni, i figli Francesca, 15 anni, e Pietro, 13. L’allarme e’ scattato verso le 14. L’uomo e i figli si trovavano nella loro casa, una villetta d due piani.

Ha usato un coltello per togliere la vita ai propri figli e poi per suicidarsi. La tragedia è accaduta in Veneto, per la precisione a Trebaseleghe, località in provincia di Padova. Protagonista della strage un papà 49enne.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, il suo nome è Alessandro Pontin. Quest’ultimo, per motivi ancora da chiarire, ha ucciso la figlia Francesca (15 anni) e il figlio Pietro (13 anni). Dopo, con lo stesso coltello, si è tolto la vita.

Ancora da chiarire la dinamica dei fatti. Sul posto, oltre ai soccorsi, ci sono i carabinieri e le unità speciali della scientifica. I militari stanno effettuando i normali accertamenti del caso.