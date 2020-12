0 Facebook Lutto nel Vesuviano, addio a Salvatore Imperato: il tassista conosciuto come Patty Pravo Cronaca 19 Dicembre 2020 20:33 Di redazione 1'

La notizia ha sconvolto l’intera comunità vesuviana. Era il tassista di tutti e anche dei vip, dei politici e dei turisti. Era un’istituzione che ti faceva amare la propria terra raccontandone storie e virtù. Ma la sua vita è stata distrutta dal covid.

Stiamo parlando di Salvatore Imperato, detto ‘Patty Pravo’. Il tassista è ricordato come una persona solare, in gamba e voluta bene da tutti per la sua disponibilità e bontà. L’intera comunità, distrutta dal dolore, si è stretta intorno alla famiglia.

Tanti i messaggi di affetto e cordoglio. “Ci ha lasciato stanotte, vinto dal covid, Salvatore – il ricordo di Luigi Luciani, vicesindaco di Ercolano e assessore al Vesuvio, riportato da Il Mattino – da tutti conosciuto come Patty Pravo per le sue doti da performer, tassista storico del Vesuvio, amato dai cittadini, ma soprattutto dai turisti. Il transfer per il Vesuvio con te era uno spettacolo teatrale, pieno di racconti e divertimenti. Sapevi cantare e ballare, mi hai sempre regalato il tuo sorriso e il tuo sostegno. Mancherai a tutti, saremo vicini ai tuoi splendidi figli“.