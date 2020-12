0 Facebook Avellino, 76enne si accascia su una panchina e perde la vita Cronaca 19 Dicembre 2020 20:48 Di redazione 1'

Tragedia in pieno centro ad Avellino. Un uomo di 76 anni, come riportato da Il Mattino, era seduto su una panchina in corso Vittorio Emanuele. All’improvviso, probabilmente colto da un malore, si è accasciato ed è deceduto.

La vittima, originaria di Lioni, ha perso la vita rendendo vano il l’intervento dei sanitari del 118. Questi ultimi erano giunti sul posto allarmati dai passanti sconvolti dal drammatico evento. L’anziano era stato poco tempo prima in un centro per diabetici.

Sul luogo del decesso anche la Polizia e i Vigili urbani.