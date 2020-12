0 Facebook Napoli, bar in fiamme: titolare intrappolato all’interno riesce a scappare Bar in fiamme a Napoli. Attimi di panico in pieno centro città. Il gestore del locale danneggiato dal rogo è riuscito ad uscire scampando alle fiamme Cronaca 19 Dicembre 2020 19:55 Di redazione 1'

Paura e tensione in via Gennaro Serra, ad angolo con piazzetta Carolina. Siamo a Napoli, nel centro della città. A pochi passi da via Chiaia, via Toledo e piazza del Plebiscito, un bar della zona è stato vittima di un incendio.

Al momento la dinamica dei fatti è ancora poco chiara e sarà accertata dalle autorità. Secondo quanto appreso da VocediNapoli.it, al momento del rogo il proprietario del locale sarebbe rimasto ancora all’interno. Per fortuna, successivamente, sarebbe riuscito ad uscire.

Bar in fiamme a Napoli

Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco che hanno immediatamente provveduto a domare le fiamme. Il peggio sarebbe stato scongiurato e il fuoco non avrebbe coinvolto stabili vicini. Ancora non è chiara la causa scatenante dell’incendio. Quest’ultimo ha paralizzato il traffico nei dintorni.