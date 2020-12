0 Facebook Covid stermina famiglia: morti padre, madre e figlio in pochi giorni Cronaca 19 Dicembre 2020 21:14 Di redazione 2'

Il coronavirus fa strage in famiglia. La comunità di Campli, località in provincia di Teramo, è stata sconvolto dalla scomparsa di tre persone molto note in città. Padre, madre e figlio deceduti in pochi giorni a causa del covid19.

“Una storia straziante quella di questa famiglia che ha vissuto la perdita di padre, madre e figlio nel giro di pochi giorni – dice, come riportato da Il Mattino, il sindaco di Campli Federico Agostinelli – il dolore purtroppo è condiviso con tanti cittadini che hanno dovuto dare l’ultimo saluto ad un loro caro, spesso senza poterlo nemmeno fare direttamente, costretti in isolamento domiciliare. Sono consapevole e so che i miei pensieri sono quelli di un’intera comunità che, nel caso della famiglia Malaspina, si stringe intorno a Giuliano, l’unico rimasto in vita della famiglia perché abita in un’altra casa. Un abbraccio virtuale – conclude – va a lui e che vuole essere un sostegno concreto da parte mia e dell’istituzione che rappresento”.

Persone ricordate come tra le più buone e in gamba mai conosciute. Punti di riferimento della comunità e impegnate in attività solidali in Brasile attraverso la missione di un parente in Amazzonia. Tanti i messaggi d’affetto per loro.