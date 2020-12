0 Facebook “Vi racconto cosa mi diceva Diego”, l’emozionante ricordo di Ronaldo su Maradona Calcio Napoli 19 Dicembre 2020 10:38 Di redazione 1'

“Una delle prime volte in cui Diego è venuto a trovarmi a Madrid, abbiamo cenato insieme. Indossava due orologi e gli chiesi perché ne aveva due. Mi rispose che gliel’aveva regalati sua figlia e che da quel giorno non se li era più tolti. Alla fine del pasto ne prese uno e me lo diede in regalo. Non volevo accettarlo, ma Diego insistette e non ho avuto scelta. Mi prenderò cura di questo orologio per il resto della mia vita, in ricordo della sua generosità e della sua amicizia”.