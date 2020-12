0 Facebook Come levare la spunta blu alle note vocali su WhatsApp News 18 Dicembre 2020 15:45 Di redazione 1'

Finalmente la piattaforma di messaggistica WhatsApp ha brevettato il modo di celare l’ascolto delle note vocali. Una novità per quanti hanno voglia di utilizzare la piattaforma in modo più rilassato senza la pressione di dover rispondere subito ai messaggi ricevuti. WhatsApp dopo alcuni mesi di lavoro ha inserito il sistema che permette di ascoltare i messaggi audio inviati dai contatti senza dover aprire l’app.

Come levare la spunta blu alle note vocali su WhatsApp

Il sistema si integra con le notifiche del telefono che risiedono nella schermata di blocco, e include dei controlli per la riproduzione direttamente all’interno della casella relativa alla notifica dell’app. Premendo il tasto Play, la nota vocale viene riprodotta ma dal momento però che l’app non è stata aperta, l’ascolto non comporta l’invio della doppia spunta blu al contatto che ha inviato l’audio. La funzionalità a breve arriverà su tutti gli smartphone compatibili.