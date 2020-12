0 Facebook Napoli, impasto pizza gratis per le famiglie in difficoltà Napoli Città 18 Dicembre 2020 15:56 Di Cristina Siciliano 2'

Sarà un Natale diverso, perché l’emergenza Covid ha imposto che sia così. Si dovrà rinunciare a qualcosa: il pranzo con i familiari, l’incontro con un parente, la serata con gli amici. Si farà a meno di qualche brindisi, accontentandoci del virtuale, consci del fatto che, purtroppo, la parola “insieme” sembrerebbe esser quasi bandita.

Ma la storica pizzeria Dal Presidente di via dei Tribunali ha deciso di mettere in campo una iniziativa solidale per portare il sorriso anche nelle famiglie che, per questo Natale, dovranno rinunciare al cenone ed alla convivialità. Un chilo di impasto per fare pane o pizza in casa per ogni famiglia in difficoltà che ne farà richiesta.

«Abbiamo deciso di non girarci dall’altra parte di fronte a tante famiglie che stanno soffrendo e che quest’anno passeranno un brutto Natale – ha spiegato Massimiliano Di Caprio – regalando a chi ne farà richiesta un chilo d’impasto con il quale potranno fare pane o pizza in casa. Sappiamo benissimo che a fronte della crisi che sta colpendo tutti si tratta di una piccola goccia nell’oceano, ma siamo felici di poter dare il nostro contributo alla città che amiamo».

Di Caprio ha concluso dicendo: «Siamo persone umili e non abbiamo mai dimenticato le nostre origini ,per questo ci sembra giusto sostenere chi in questo momento se la sta passando male e per Natale non potrà contare nemmeno sulla vicinanza di parenti e amici. E’ una cosa che mette una tristezza infinita e che dovrebbe spingere chi è privilegiato perché potrà mettere un piatto a tavola e potrà passare il Natale con la famiglia, a dare una mano a chi non può. Ma nonostante tutto penso che sia importante continuare a guardare avanti con fiducia e ottimismo».