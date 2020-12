0 Facebook Battuta su Anna Tatangelo ad All Togheter Now: “Te la porti a casa”. Imbarazzo in studio Spettacolo 13 Dicembre 2020 11:55 Di redazione 2'

L’ultima puntata di All Together Now è stata ricca di sorprese, ma non è mancato un momento di imbarazzo. Tutto è partito da una battuta di J-Ax, che si è fatto scappare una frase su Anna Tatangelo un po’ spinta.

Cosa è successo ad Anna Tatangelo nell’ultima punta di All Togheter Now

La Tatangelo per l’ultima puntata del talent show ha sfoggiato un sexy look, con una minigonna in vernice rossa e una camicia di seta, mostrando come sempre una forma perfetta. Dopo la prima esibizione l’ex di Gigi D’Alessio ha riempito di complimenti il concorrente Domenico Iervolino: “Sei stato bravissimo, sei migliorato lungo il percorso, sei uno dei pochi che ha una carriera fuori da qui”.

D’accordo sulla bravura di Domenico anche J-Ax, che proprio mentre si complimentava con lui ha preso una scivolone sulla Tatangelo: “Se non ti porti a casa i 50.000 euro del premio finale, ti porti a casa la Tatangelo…” . Parole a cui la Tatangelo ha risposto: “Nooo”. Quando il concorrente è stato eliminato il rapper ha sottolineato: “Quando esci da qua, controlla il DM su Instagram, secondo me ti ha già scritto”. Frecciatina non gradita da Anna che ha risposto con una smorfia.