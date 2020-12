0 Facebook Il Rione Sanità piange la piccola Sofia, portata via da un brutto male a 13 anni Cronaca 17 Dicembre 2020 15:59 Di redazione 2'

Dramma al Rione Sanità per la morte di Sofia, deceduta a 13 anni per un brutto male. La piccola da tempo stava combattendo la malattia del secolo e nonostante la sua tenacia purtroppo non è riuscita a sconfiggerla.

Il Rione Sanità dice addio a Sofia

La notizia è iniziata a circolare sui vari gruppi legati al quartiere, lasciando attonite le tante persone che erano legati a Sofia e alla sua famiglia. Ma anche chi non conosceva la ragazzina è rimasto addolorato da un evento così tragico.

Anche don Maurizio Patriciello ha espresso tutto il suo dolore per la morte di Sofia. Il prete ha condiviso un video della collega Marilena Natale, in cui si vede la piccola Sofia aprire un regalo. Al filmato è allegato un commovente messaggio: “Guardate bene!!! Lei è Sofia ed avrà 14 anni per sempre. Ho avuto l’onore di conoscerla in ospedale, durante la missione: regala un sorriso. Sapete… normalmente nel reparto di oncologia arrivano milioni di regali, per i piccoli e niente per gli adolescenti, allora lo scorso anno, ci siamo dedicati a loro. Non dimenticherò mai la sua felicità, quando ha ricevuto il computer. Il suo messaggio è stato per noi, una vincita alla lotteria. Nessuna cifra, poteva valere, la felicità di Sofia e dei suoi amici guerrieri. Quest’anno il suo regalo.. resterà incartato…Perché Sofia non c’è più. Il suo nome finirà nel registro dei tumori, taroccato del nostro governatore e voi state pensando a Natale, al cenone, ai regali… Meritiamo l’estinzione, se dopo nove mesi di pandemia e milioni di morti, ci sono file nei negozi di moda, nessun miracolo vi può salvare”.

LUTTO NEL NAPOLETANO: ADDIO A UN’INSEGNANTE

Don Patriciello ha poi aggiunto il suo addio: “Addio, bellissima Sofia. Addio. Il cancro in Campania continua a colpire senza pietà. Il Signore Gesù e la Madonnina ti accolgano in paradiso. Padre Maurizio Patriciello”.