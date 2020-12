0 Facebook De Luca citato in giudizio dalla Corte dei Conti, assunzione dei 4 ex vigili: “Danno da 400mila euro” Politica 15 Dicembre 2020 08:58 Di redazione 1'

Vincenzo De Luca citato in giudizio dalla Corte dei Conti per un presunto danno all’erario di 403. 643, 21 euro. La vicenda riguarda le assunzioni, a marzo 2016, negli uffici della presidenza della giunta di quattro ex vigili urbani di Salerno. Per la Procura campana nel trasferimento si sarebbe concretizzato uno sperpero di denaro pubblico.

De Luca indagato dalla Corte dei Conti

Secondo quanto riportato dall’Ansa, la citazione si basa sull’ipotesi della Procura campana di un presunto sperpero di denaro pubblico a seguito delle assunzioni dei quattro vigili urbani negli uffici di diretta collaborazione della presidenza della Giunta.

La vicenda era stata resa nota lo scorso dicembre, quando era trapelata la notizia di un’indagine della Procura di Napoli su presunti favoreggiamenti nei confronti dei quattro ex vigili urbani. Il punto da cui prende inizio l’attività investigativa non risiederebbe nelle assunzioni, ma nella qualificazione economica che va fatta in base a standard che variano a seconda del ruolo che si ricopre.