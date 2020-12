0 Facebook Bimba sonnambula di 3 anni esce di casa nel cuore della notte e muore assiderata Cronaca 15 Dicembre 2020 15:17 Di redazione 2'

Una drammatica vicenda arriva da Satka, cittadina situata nell’Oblast’ di Čeljabinsk, nell’area dei Monti Urali. Una bimba di 3 anni affetta da sonnambulismo è uscita da casa in piena notte ed è stata ritrovata senza vita. A uccidere la piccola Angelina è stato il freddo.

Le temperature a Satka, in questo periodo del’anno, sono veramente molto rigide, arrivando anche a -15 gradi e per la piccola non c’è stato nulla da fare. A trovarla senza vita è stata la mamma, la 23enne Svetlana Kuleshova. La donna si è svegliata e non ha trovato la bambina a letto, così ha iniziato a cercarla fino a trovarla a terra in uno dei corridoi della casa.

Secondo quanto riporta il Daily Mail, la donna e il marito hanno detto di averla messa a letto e di aver poi visto la tv. La bambina soffriva di sonnambulismo ma ogni volta i genitori sono riusciti a intervenire, riportando la piccola nella sua camera. La notte scorsa invece non si sono accorti di nulla. La mattina la mamma è andata a svegliarla e ha fatto la terribile scoperta. Sul caso la polizia ha avviato un’indagine con l’accusa di omicidio e negligenza nei confronti della madre che rischia fino a 2 anni di carcere.