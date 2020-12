0 Facebook Rapinano negozio di giocattoli: una banda dietro 6 colpi tra Bagnoli e Fuorigrotta News 15 Dicembre 2020 15:16 Di redazione 1'

Stanno facendo tremare i negozi di Bagnoli e Fuorigrotta, quartieri della periferia ovest di Napoli. Tre giovani, a volto coperto e armati di pistola, agiscono mettendo a segno una serie di rapine utilizzando sempre la stessa tecnica. Arrivano in sella a un Sh 300, puntano l’arma e si fanno consegnare il denaro presente in cassa.

Al momento hanno rapinato un distributore di carburante in via Terracina, due bar di Agnano e due tabaccai di bagnoli. La scorsa sera l’ultimo colpo presso New Toys, noto negozio di giocattoli sito in via Diocleziano.

Tutte le rapine sono andare a segno meno una. La vittima infatti (una donna), nonostante avesse la pistola puntata contro, ha aggredito i rapinatori e ha continuato a colpirli anche mentre stavano scappando in sella allo scooter. Le indagini sono affidate alla Polizia di Stato, che ha acquisito i nastri di alcune telecamere di videosorveglianza nei pressi degli obiettivi colpiti.