Belen a letto con Antonino, le foto mostrano il dettaglio: "Certe cose tienile per te" Spettacolo 14 Dicembre 2020 Di Fabiana Coppola

Belen Rodriguez resta la regina incontrastata del gossip. Paparazzata o criticata sui social, l’argentina non smette di far parlare di sé e ne dà davvero tanti di spunti. Innamoratissima del suo nuovo fidanzato, l’hairstylist, Antonino Spinalbese, Belu ama mostrarsi in momenti intimi in compagnia del fortunato congiunto.

La showgirl ha regalato ai fan un momento di amore, dolcezza ed eros mostrandosi subito dopo (o poco prima) essersi data a tenere e rocambolesche effusioni con il giovane Spinalbese. Nello scatto, mostrato in bianco e nero su Instagram, si vede l’abbigliamento intimo sexy della soubrette. Un dettaglio che non sfugge ai follower della Rodriguez, super attenti alle forme e alla bellezza della ragazza.

Sotto allo scatto, in cui Antonino si mostra a torso nudo intento a baciare con passione la focosa Belen, non solo commenti positivi. Alcuni utenti criticano l’argentina di mostrare troppo, di condividere anche quello che non andrebbe condiviso. Non mancano i puritani e chi non crede in questo nuovo amore e si domanda quanto durerà e quando arriverà il prossimo.