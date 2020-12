0 Facebook Il dramma di Iva Zanicchi, l’ultima chiamata al fratello: “Mi ha salutato, poi più niente” News 14 Dicembre 2020 17:53 Di redazione 1'

Iva Zanicchi ha raccontato il grande dolore provato per la morte del fratello, scomparso qualche settimana fa a causa del Covid-19. La cantante, ospite a Domenica Live, ha descritto la sofferenza provata soprattutto per non averlo potuto salutare un’ultima volta: “Mio fratello era un grave cardiopatico e il Covid se l’è portato via”.

Il lutto di Iva Zanicchi

La Zanicchi ha spiegato il decorso della malattia: “Stava benino all’inizio ha avuto la febbre molto alta e non riusciva a calare. Eravamo nello stesso reparto, anche con mia sorella, lo avevano chiamato il “reparto Zanicchi”.

L’ultima telefonata di Iva Zanicchi con il fratello

Poi la cantante è stata dimessa e dopo qualche giorno è arrivata la terribile telefonata: “Dall’ospedale mi hanno detto che mio fratello voleva sentire me la sua voce era bella, chiara, e mi ha salutato, poi più niente. Vorrei fare un appello però: vorrei che concedessero ai famigliari di chi muore per Covid di stargli vicino in qualche modo”.