Dramma in una struttura Caritas a Velletri. Madre e figlio sono stati trovati morti all’interno della loro abitazione, probabilmente uccisi dal gas di una stufa che usavano per riscaldarsi.

Madre e figlio morti per perdita stufa gas

I Vigili del Fuoco sono intervenuti nel locale della Caritas della parrocchia di San Martino dove i due avevano trovato ospitalità, in attesa dell’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, ma purtroppo non c’è stato niente da fare: il 118 accorso sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso. La madre aveva 36 anni e il figlio 6.

Sulle cause indaga il personale del commissariato di Velletri e la scientifica.