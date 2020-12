0 Facebook Emilio Fede positivo al Covid-19, il giornalista ricoverato all’ospedale del Mare Cronaca 14 Dicembre 2020 11:39 Di redazione 1'

Emilio Fede è risultato positivo al Coronavirus. L’ex direttore del Tg4 è ricoverato all’ospedale del Mare di Napoli che ha un reparto per ospitare i pazienti positivi al Covid-19.

Le condizioni di Emilio Fede

Fede è stato sottoposto al tampone nei giorni scorsi. Il giornalista si trova a Napoli dove ha deciso di scontare gli arresti domiciliari, ha scelto di vivere in un noto albergo partenopeo. Da lì è stato portato al Covid-center di Ponticelli, dove resterà sotto osservazione.

Sembrerebbe che le condizioni di Emilio Fede siano buone, ma considerata anche la sua età, il giornalista ha 89 anni, si è deciso di ricoverarlo per tenere sotto controllo le sue funzioni vitali. Per ora da parte dell’ex direttore del Tg4 non è arrivata alcuna comunicazione.