Covid assassino, addio all'agente Giuseppe Manfra: aveva 41 anni Cronaca 14 Dicembre 2020

Era ricoverato dallo scorso 28 ottobre. Quasi due mesi trascorsi in ospedale per combattere contro il nemico invisibile rappresentato dal coronavirus. Purtroppo c’è stato il tragico epilogo: l’agente della Polizia Stradale Giuseppe Manfra non ce l’ha fatta.

Il 41enne originario di Candida (località in provincia di Avellino) era ricoverato presso l’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati del capoluogo dell’Irpinia. Manfra si trovava in terapia intensiva dallo scorso 14 novembre.

Come riportato da Il Meridiano, sono stati tantissimi i messaggi di affetto per il giovane agente. L’intera comunità si è stretta intorno alla sua famiglia spezzata dal dolore. “Maledetto virus. Riposa in pace Giuseppe”, ha scritto il collega Enzo Treviglio postando una foto con l’amico.