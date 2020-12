0 Facebook Offendono Nathan Falco sui social: “E’obeso”. Briatore risponde a tono Spettacolo 13 Dicembre 2020 19:07 Di redazione 1'

Flavio Briatore non ha preso bene la critica che un utente ha fatto al figlio Nathan Falco su Instagram. L’imprenditore nella giornata di sabato ha condiviso una foto con il figlio, prima che il bambino iniziasse una partita di calcio.

Nathan Falco offeso su Instagram

Uno degli utenti ha fatto un commento poco carino, scrivendo: “Flavio mettilo a dieta, il ragazzo è obeso, basta pastasciutta, fallo correre”. Commento a cui papà Briatore non ha esitato a rispondere a tono, difendendo il figlio.

“Non è obeso, e tu sei un co***one”, queste le parole di Briatore. La risposta dell’imprenditore ha ricevuto molti like e commenti da parte di chi gli ha suggerito di non prendersela per le cose che dicono persone che sono invidiose.

La foto di Briatore con il figlio