Dramma a Scafati, Achille Embrione muore a 17 anni: combatteva contro una leucemia 13 Dicembre 2020

Scafati piange la scomparsa di Achille Embrione. Aveva solo 17 anni e combatteva da tempo contro una forma di leucemia che purtroppo se l’è portato via troppo presto.

Risultato positivo anche al Covid-19, le sue difese immunitarie non hanno retto. Era ricoverato all’ospedale Bambino Gesù di Roma a causa dell’aggravamento delle sue condizioni, la famiglia ha sperato fino all’ultimo che potesse riprendersi, ma Achille ha incontrato un tragico destino.

La notizia della morte di Achille Embrione ha lasciato attonite le tante persone che conoscevano il ragazzo e la sua famiglia, in tanti ricordano il giovane come un bravo ragazzo, sempre allegro e sorridente. Tanti i messaggi di cordoglio per la scomparsa del 17enne: “L’ultima volta che ci siamo incontrati è stato per guardare il cielo e i pianeti. A tua mamma ho sempre detto che eravate in cima alla lista di ogni preghiera… ora sei tu a dover guidare noi dal tuo cielo… Ciao Achille, dai forza e coraggio alla tua famiglia!”, questo il ricordo di Don Peppino De Luca, parroco della chiesa San Francesco di Paola.