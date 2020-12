0 Facebook Bollettino Coronavirus in Campania, sono 1.219 i nuovi casi Cronaca 13 Dicembre 2020 17:33 Di redazione 1'

Sono 1.219 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall’analisi di 17.319 tamponi. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi processati è pari al 7,03%. Un lieve calo rispetto al dato di sabato.

Bollettino Coronavirus in Campania del 13 dicembre

Dei 1.219 nuovi positivi, 92 sono sintomatici e 1.127 sono asintomatici. Il totale dei casi di Covid-19 in Campania dall’inizio dell’emergenza sono 173.965, mentre i tamponi complessivamente analizzati sono 1.806.223. Nel bollettino odierno dell’Unità di crisi della Regione Campania sono stati inseriti 35 decessi, 15 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 20 avvenuti in precedenza ma registrati ieri. Il totale dei deceduti dall’inizio della pandemia in Campania sono 2.310.

I nuovi guariti sono 2.013, il totale dei guariti sale così a 78.395. In Campania sono 134 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.804 i posti letto di degenza occupati.