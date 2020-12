0 Facebook Derubata la villa di Paolo Rossi nel giorno dei suoi funerali, ladri entrati da una finestra Cronaca 13 Dicembre 2020 09:58 Di redazione 1'

Non ci si ferma nemmeno davanti alla morte. E’ questo ciò che si pensa con la notizia del furto nella villa di Paolo Rossi il giorno dei suoi funerali. La cerimonia è stata trasmessa in tv e in tanti l’hanno seguita con grande commozione. L’ex calciatore, ricordato come l’eroe del Mundial dell’82, era molto amato.

Furto in casa di Paolo Rossi

Eppure c’è chi ne ha approfittato e ha deciso di introdursi nella sua villa per derubata. E’stata svaligiata la sua casa di Bucine, nella campagna toscana. Il furto e’ stato scoperto da un collaboratore della famiglia, poi la moglie Federica al rientro da Vicenza si e’ trovata di fronte, nell’agriturismo, a un caos e chiari segni di un furto di cui non e’ ancora stata quantificata l’entità.

Cosa hanno rubato in casa di Paolo Rossi

Di sicuro manca l’orologio del calciatore, e un centinaio di euro in contanti. Per entrare i ladri avrebbero forzato una finestra dell’abitazione.