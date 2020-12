0 Facebook Funerali Paolo Rossi, il gesto del figlio in chiesa commuove tutti Cronaca 12 Dicembre 2020 11:08 Di redazione 1'

Sulla bara le corone di fiori della FIGC, del Vicenza. La salma di Paolo Rossi, seguita dalla moglie Federica e dai figli, è stato accompagnato da un lungo applauso della gente e dal coro “Paolo, Paolo”.

Funerali Paolo Rossi

Sono circa 300 le persone all’interno del Duomo di Vicenza, nel rispetto delle norme anti Covid. Fra gli altri il sindaco di Vicenza Francesco Rucco e Roberto Baggio, altro grande campione vicentino. Dopo la funzione, la salma sarà cremata per poi essere riportata a Bucine, in provincia di Arezzo, dove in Val d’Ambra riposerà vicino alla moglie e alle figlie.

Alessandro, il figlio di Paolo Rossi, ha deposto un cuscino di rose bianche sulla bara di legno chiaro del padre scomparso il 9 dicembre scorso a 64 anni a seguito di una grave malattia. Il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Gabriele Gravina, sul feretro ha depositato la maglia azzurra di ‘Pablito’. In apertura delle esequie sono intervenuti Matteo Martini, il giornalista Fabio Guadagnini e l’amico di sempre Luigi Pelaggi .