Vincenzo Verducci muore a 65 anni di Covid, addio al luogotenente amato da tutti Cronaca 12 Dicembre 2020

Dolore a Castel Volturno per la scomparsa di Vincenzo Verducci, luogotenente della Polizia Municipale, è deceduto a 65 anni a causa del Covid. Era ricoverato all’ospedale di Maddaloni dove ha provato a sconfiggere il nemico invisibile, ma purtroppo non ce l’ha fatta.

Addio a Vincenzo Verducci

Commovente l’omaggio dei colleghi che hanno dispiegato le serene accompagnando il carro funebre fino al cimitero. La notizia della scomparsa di Enzo Verducci ha sconvolto l’intera comunità di Castel Volturno.

Tanti i messaggi di cordoglio per la sua scomparsa. Uno sicuramente più toccante è quello della moglie del figlio, che ha condiviso un’immagine mentre tiene in braccio la sua nipotina: Bastava guardare i suoi occhi mentre la teneva tra le braccia per capire chi fosse Vincenzo. Una persona buona, pulita e rara. La tua piccola Greta saprà di tutto questo”.