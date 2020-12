0 Facebook Bollettino Coronavirus in Italia, la Protezione Civile: calo dei decessi Cronaca 13 Dicembre 2020 17:40 Di redazione 1'

Sono 17.938 (rispetto ai 19.903 di ieri) i nuovi casi di Coronavirus riscontrati oggi in Italia dopo aver analizzato 152.697 tamponi. In calo il numero dei decessi con 484 morti (ieri 649) che portano il totale delle vittime a 64.520 da inizio emergenza.

Bollettino Coronavirus in Italia del 13 dicembre

Sono 27.735 le persone ricoverate con sintomi, 3.158 quelle in terapia intensiva. Le persone attualmente positive in Italia sono 686.031 (+1.183) mentre i guariti ammontano a 1.093.161 (+16.270). Sono i dati del Ministero della Salute pubblicati sul sito della Protezione civile.

Le regioni con più contagi

Per quanto riguarda le regioni più contagiate, si registrano 4.092 nuovi casi in Veneto, 2.335 in Lombardia e 1.940 in Emilia Romagna.