0 Facebook Napoli, scoppia rissa in strada: padre e figlio feriti con un’arma da taglio Cronaca 13 Dicembre 2020 12:18 Di redazione 1'

Rissa finisce nel sangue a Napoli. Un uomo e suo figlio sono rimasti feriti in una rissa per futili motivi avvenuta la notte scorsa nella zona di Porta Capuana.

Rissa a Porta Capuana

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri (sul fatto indagano i militari della Compagnia Stella), Gennaro Martino, di 51 anni, pregiudicato, e’ giunto all’Ospedale del Mare con una ferita di arma da taglio al fianco sinistro e ha riferito di essere stato colpito in una rissa a Porta Capuana; e’ stato ricoverato e sottoposto ad un intervento chirurgico (non e’ in pericolo di vita).

LEGGI ANCHE: BOLLETTINO COVID-19 IN CAMPANIA

Contemporaneamente il figlio 32enne, Ciro, anch’egli con precedenti, si e’ recato all’ospedale Pellegrini per una ferita d’arma da taglio al braccio sinistro; ha detto di essere rimasto coinvolto in una rissa a Porta Capuana e di essere stato aggredito da tre persone. Guarira’ in 8 giorni.