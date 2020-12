0 Facebook “Sono mesi difficili”, il ricovero e quelle parole: gli ultimi giorni di Paolo Rossi Gli ultimi giorni di Paolo Rossi. Le parole di 'Pablito' durante un'ultima intervista e l'aggravarsi della malattia fino al ricovero Calcio Napoli 10 Dicembre 2020 19:08 Di redazione 1'

La triste notizia ha sconvolto il mondo del calcio. In pochi sapevano della sua malattia, nessuno si sarebbe aspettato questo improvviso e tragico epilogo. Paolo Rossi è deceduto all’età di 64 anni. L’attaccante della Nazionale italiana era a nella sua Toscana

‘Pablito‘ aveva rilasciato queste dichiarazioni cinque giorni fa in occasione di un’intervista pubblicata dal Giornale di Vicenza: “Sono stati mesi difficili, che sto cercando di superare. Una fase complicata della mia vita, dal punto di vista della salute, ma sto facendo di tutto per tornare quanto prima a stare bene. Nonostante ciò, non mi sono mai perso una partita del Lane, è più forte di me! È un pezzo di cuore“.

Gli ultimi giorni di Paolo Rossi

Il bomber capocannoniere del Mondiale vinto in Spagna nel 1982 era stato ricoverato a Siena presso l’ospedale Santa Maria alle Scotte. A Rossi la malattia è stata diagnosticata la scorsa primavera. In estate ‘Pablito‘ si è sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.

Nelle ultime settimane il peggioramento delle sue condizioni di salute, fino all’ultimo ricovero.

