Morte Paolo Rossi, il ricordo straziante del figlio: "Era un papà fantastico" 11 Dicembre 2020

Straziante e commovente il ricordo di Alessandro, primogenito di Paolo Rossi, morto lo scorso 10 dicembre a causa di un brutto male.“Mi porto dentro del papà il coraggio che ci ha sempre dato nell’affrontare la vita. Ci ha insegnato l’altruismo, la generosità e la voglia di aiutare il prossimo”.

“Nel privato era un papà fantastico e umile. Purtroppo in questo caso il male ha vinto, speravamo le cose andassero meglio, lui non ha mai mollato un secondo perché era un combattente, come sapete bene anche voi”, riporta il Fatto Quotidiano.

Paolo Rossi è nato a Prato. Il campione è deceduto nella notte tra il 9 e il 10 dicembre. ‘Pablito‘ si trovava a Roma. L’attaccante è ricordato soprattutto per i gol realizzati durante la Coppa del Mondo giocata in Spagna nel 1982. Ad alzare il trofeo fu proprio l’Italia. Paolo Rossi fu il capocannoniere del campionato e alla fine dell’anno vinse amche il Pallone d’Oro.