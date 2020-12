0 Facebook Dalma Maradona parla dopo l’audio del padre filtrato in tv: “Sei una ratta immonda” News 9 Dicembre 2020 14:23 Di redazione 2'

Continuano gli attacchi di Dalma Maradona nei confronti di Matìas Morla, avvocato e amico di Diego. La figlia del campione argentino aveva già attaccato il legale per alcune cose dette a sua sorella Gianinna. Adesso la risposta riguarda l’audio mandato in onda in tv, in cui l’ex calciatore spiegava a Morla perché non avrebbe partecipato al matrimonio della figlia.

Dalma risponde all’audio sul suo matrimonio

Dalma ha deciso di rispondere all’avvocato sui social e nelle sue storie ha scritto: “Matìas Morla la tua giustizia sarà sociale. Manda audio ai miserabili che ti difendono. Tutti sanno come sono andate le cose. A parte te codardo! Rispondimi a telefono, non mi fermerò mai. Mi hanno chiamata amici giornalisti che mi hanno racconto come Matìas sta inviando audio vecchi. Se davvero sei tanto amico come dici di essere, smettila di esporlo, ratto immondo“.

Parole forti quelle di Dalma che sembra essere intenzionata a proseguire questa battaglia nei confronti di Morla. La figlia di Maradona ha così concluso il suo messaggio: “Niente ti farà fare una bella figura. Le uniche persone che ti difendono sono quelle della tua stessa condizione”.