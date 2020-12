0 Facebook Campania torna in zona gialla, c’è la data: cosa cambia di nuovo nei prossimi giorni Cronaca 10 Dicembre 2020 21:02 Di redazione 1'

Si attendeva con ansia la giornata di domenica 13 dicembre per la Campania, per il grande ritorno in zona gialla, ma molto probabilmente, bisognerà ancora attendere. Secondo quanto è stato appreso da Palazzo Santa Lucia, ci vorrà ancora una settimana per uscire dalla zona arancione.

Il Ministero della Salute dovrebbe infatti confermare il cambio di colore per il 20 dicembre, a pochi giorni dal Natale. La voce sta girando da questa mattina, ma una piccola conferma arriva da un post di Clemente Mastella. “Zona gialla da noi fin da quando? Me lo chiedono in tanti. Io credo, anzi immagino, che vi entreremo tra il 19 ed il 20“, ha scritto questo pomeriggio sul proprio profilo facebook il sindaco di Benevento.

Una previsione che dovrebbe trovare conferma nei prossimi giorni, con il ministro Roberto Speranza che dovrebbe rimandare tutto alla prossima settimana, a differenza di quanto accadrà in Lombardia che da domenica, come annunciato dal governatore Fontana, entrerà in zona gialla. Per la conferma si attende la consueta diretta del venerdì del presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca.