0 Facebook Incidente mortale sulla Domiziana: perde la vita un giovane centauro Cronaca 10 Dicembre 2020 22:05 Di redazione 1'

Tragico incidente avvenuto poco fa sulla Domiziana, all’altezza del parco giochi Ditellandia. Stando a quanto riportano testate locali del Casertano, un giovane di 30 anni avrebbe perso la vita insegna seguito a uno schianto.

La vittima sarebbe stata travolta ed uccisa da un’auto in corsa. Al momento ancora non si conoscono i connotati né l’esatta dinamica dell’impatto. Dalle prime ricostruzioni pare che il giovane fosse a bordo del suo scooter e, per motivi ancora da accertare, sarebbe caduto dallo stesso venendo così travolto da un’auto in corsa che lo avrebbe fatto finire in una siepe, uccidendolo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Mondragone e i carabinieri che hanno gestito il traffico e ricostruito la dinamica.