Il Coronavirus fa un’altra vittima tra il personale sanitario in Campania. Nelle ultime ore si è spento il dottor Stefano Simpatico, neurochirurgo dell’ospedale Loreto Mare di Napoli; aveva 60 anni. Il medico era stato ricoverato dopo la positività al tampone poi, quando le condizioni di salute si sono aggravate, è stato trasferito in Terapia Intensiva, dove si è spento.

“Beffardo il destino. Appena qualche mese fa discutevamo di un caso complesso, un paziente difficile che necessitava di RM ma che in RM non voleva proprio entrarci. Poi il Covid, il ricovero, la terapia intensiva. Ora Stefano Simpatico non c’è più. Il suo nome si aggiunge alla lunga lista di colleghi caduti a causa del Virus. Carattere spigoloso, medico scrupoloso, attento e preparato. Rende ancor più tristi leggere sulla sua bacheca fb le parole di ringraziamento dei pazienti passati per il suo reparto di Neurochirurgia all’Ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. Le loro benedizioni ti accompagnino nel tuo viaggio” scrive su Facebook il dottor Francesco Somma nel ricordare il collega.

E’ lutto anche tra il persona dell’ospedale San Paolo dove si è spentoDomenico Stabile, 57 anni, “storica” guardia giurata del nosocomio di via Terracina, a Fuorigrotta. L’uomo, dopo aver contratto il Covid, era stato ricoverato presso l’ospedale del Mare; poi, il peggioramento delle condizioni aveva reso necessario il ricovero prima in sub-intensiva e poi in intensiva.