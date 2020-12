0 Facebook Maltempo nel Napoletano, si apre voragine a Giugliano: 50 famiglie bloccate in casa Cronaca 8 Dicembre 2020 13:00 Di redazione 3'

Situazione difficile per una cinquantina di famiglie di Giugliano, in provincia di Napoli, bloccate in casa dopo una voragine, in occasione dell’ondata di maltempo, che ha reso impossibile l’accesso alle loro abitazioni e di fatto le ha condannate all’isolamento.

Voragine in via Reginelle Licola

Da 48 ore si registrano pesanti difficili per le circa 200 persone coinvolte, tra cui anziani e bambini. Il cedimento si e’ verificato in via Reginelle Licola, a nord della citta’, al confine con il comune di Pozzuoli. La frana, secondo quanto riferisce il deputato Salvatore Micillo (M5S), componente della VIII commissione alla Camera dei Deputati ha interessato il passaggio del vecchio acquedotto ormai dismesso, le piogge abbondanti hanno ulteriormente accentuato il cedimento.

Ieri un nuovo crollo che ha impedito anche il passaggio pedonale. In serata c’e’ stato l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno provveduto allo sgombero di una palazzina in prossimita’ della voragine. “Sono costantemente in contatto con il prefetto Valentini affinche’ vengano approntati, nel piu’ breve tempo possibile, tutti i passaggi per risolvere tale criticita'”, riferisce Micillo.

Il sindaco di Giugliano, Nicola Pirozzi, ha avvisato che sono già in corso le operazioni di soccorso e sono stati stabiliti alloggi temporanei per le tre famiglie che abitano nelle case dichiarate inagibili: “Con l’ausilio dei dirigenti dei settori del Comune di Giugliano, ho sollecitato gli enti e gli organi sovracomunali ed è stato accertato che la strada oggetto dello sprofondamento è di proprietà del Demanio dello Stato, ramo bonifiche, e dunque di competenza della Regione Campania. Molto probabilmente la causa dello sprofondamento è riconducibile ad un crollo della volta del Canale Spinelli.

Nella giornata di domani ci sarà già un primo intervento della Regione Campania, che con l’ausilio di uno speleologo del soccorso alpino, individuerà in maniera più puntuale le cause e l’entità del crollo nel sottosuolo.

L’amministrazione si è già attivata per l’individuazione di una strada alternativa, tale da poter garantire il traffico veicolare e pedonale di tutti i residenti della zona.

Al tal fine questa amministrazione si è già messa in comunicazione con la Regione Campania, competente di un tratto della strada alternativa individuata ed il Comune di Pozzuoli, anch’esso proprietario di un ramo di un tratto stradale, per le necessarie autorizzazioni.

Non abbandoneremo nessuno, riteniamo nostro dovere dare risposte e conforto a chi sta vivendo un momento difficile e prova sgomento per ciò che è accaduto.

Non ringraziateci, stiamo solo facendo il nostro dovere”.