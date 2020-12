0 Facebook Negozi riaprono dopo la bomba a Casoria, uno dei titolari: “Grazie, io non mi fermo” Cronaca 8 Dicembre 2020 13:38 Di redazione 2'

La Galleria Marconi a Casoria riapre dopo la bomba esplosa nella notte tra domenica e lunedì. I negozianti hanno alzato le saracinesche e proveranno, per quanto possibile, a riprendere le loro attività.

Bomba a Casoria, i commercianti riaprono i negozi

A comunicare la volontà di non arrendersi dinanzi a quest’atto intimidatorio è stato Pasquale Scala, conosciuto da tutti come Paky, titolare del negozio Progress, l’attività maggiormente danneggiata dalla deflagrazione. Con un post su Facebook, pubblicato nella serata di lunedì, ha voluto ringraziare la comunità per la solidarietà che gli è stata dimostrata.

Ha anche ribadito che non ha nessuna intenzione di arrendersi e che il negozio è stato momentaneamente trasferito più avanti di dove si trovava, ma presto tornerà al solito posto: “Non ho parole, mi sono finite le lacrime. Non posso far altro che ringraziarvi per la vostra solidarietà, quando dicevo che il mio negozio fosse del popolo, avevo ragione. Siete stati in tantissimi ha dimostrarci la vostra solidarietà. E’ stata una brutta giornata quella di ieri, ma noi ci rialziamo. Grazie ad amici, fornitori, al mio staff, in meno di 24 ore, abbiamo riallestito il negozio più avanti. Io non mi fermo, vi ringrazio e ve lo ripeterò per sempre”.