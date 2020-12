0 Facebook Drammatico lutto nel Napoletano, mamma di 36 anni muore: lascia due figli Cronaca 7 Dicembre 2020 20:57 Di redazione 1'

Un drammatico lutto ha sconvolto la comunità di Striano, in provincia di Napoli, dove si è spenta Rosa. La donna, moglie e madre, aveva soltanto 36 anni.

La donna aveva scoperto un tumore lo scorso settembre che in poco tempo l’ha portata via, come riporta il Meridiano. Rosa lascia il marito e i figli oltre ai genitori. Le esequie si svolgeranno domani pomeriggio alle 15 presso il cimitero di Striano. Non sono note le cause della morte.