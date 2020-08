0 Facebook Emma Marrone, la bella notizia che tutti i fan aspettavano: “Sono fuori dalla malattia” Spettacolo 27 Agosto 2020 14:13 Di redazione 2'

Emma Marrone, dopo anni di lotte, finalmente è fuori dalla malattia. Ad annunciarlo è stato proprio la cantante salentina che ha raccontato, al settiamale ‘Grazia’, la splendida notizia. La prima cosa che ha fatto la cantante è stata chiamare la mamma.

“In base agli ultimi esami sono definitivamente fuori dalla malattia. Quando mi ha telefonato ho pensato ‘Ci risiamo’ e invece mi ha detto che che in base agli ultimi esami sono uscita definitivamente dalla malattia”. Una notizia che Emma aspettava da tempo e che ha voluto immediatamente condividere con i fan che le sono sempre stati accanto in ogni fase difficile della sua malattia.

Emma Marrone, la bella notizia che tutti i fan aspettavano

Una battaglia lunga che può finalmente dichiararsi vinta, nell’affrontare la quale Emma ha dimostrato tutta la sua grinta. “Non ho pianto prima di entrare in sala operatoria né dopo – prosegue – Mi hanno aperto a metà per ben due volte in questi anni. Ho discrezione nel pianto come nel riso”.

Agli inizi di giugno, la cantante aveva scritto su Instagram: “Ho fatto il controllo e per la prima volta dopo tanti anni mi sono sentita dire che va tutto bene bene veramente. Voglio mandare un messaggio di speranza: ce la farete anche voi”.