Attacchi ad Elisabetta Gregoraci, interviene Barbara D'Urso: "Non ti credo" 7 Dicembre 2020

Duro attacco ad Elisabetta Gregoraci in diretta televisiva. Torna a parlare Mino Magli, suo presunto ex fidanzato, che in un’intervista aveva usato parole poco carine nei confronti della show girl.

Presunto ex di Elisabetta Gregoraci l’attacca

In un’intervista al settimanale Oggi aveva detto: “Pensavo di avere un castello, invece era un condominio”. Parole che sono rimbalzate su diversi tabloid di gossip, così come in tanti programmi televisivi.

Magli, ospite nel salotto di Barbara D’Urso, è stato preso di mira dai tanti personaggi presenti in studio. In molti l’hanno accusato di essere stato poco elegante. Tra tutti c’è Barbara D’Urso, che ha detto esplicitamente di non credere alle sue parole. La Gregoraci presto tornerà a difendersi nei vari programmi e potrebbe dare filo da torcere a tutti coloro l’hanno attaccata durante la sua permanenza al Grande Fratello Vip.