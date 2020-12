0 Facebook Caivano piange Anna Iovino, maestra di 59 anni portata via dal Coronavirus Cronaca 7 Dicembre 2020 12:30 Di redazione 2'

Dolore a Caivano per la morte di Anna Iovino. Maestra di 59 anni, insegnava all’Istituto Comprensivo Bruno Ciari del comune nel Napoletano. La donna aveva contratto il Covid-19 e a causa di un peggioramento era stata costretta al ricovero.

Addio ad Anna Iovino, la cugina del sindaco di Caivano

Purtroppo le sue condizioni non sono migliorate ed è deceduta. Anna Iovino era la cugina dell’attuale sindaco di Caivano, Enzo Falco, che l’ha ricordata con un commovente post su Facebbok: “Ci avevano spiegato che colpiva solo gli anziani affetti da altre patologie, che ci aveva colto di sorpresa perché i nostri medici non lo conoscevano bene, non c’erano cure specifiche, non avevamo posti letto a sufficienza e con le attrezzature adeguate” esordisce il primo cittadino nel suo post. Brescia e Bergamo con quelle morti accompagnate solo dalla solitudine degli autocarri militari dovevano essere ricordi lontani. E invece ci scopriamo ancora deboli, indifesi, sconfitti di fronte ad un nemico subdolo che penetra nei polmoni e li devasta togliendoti la possibilità di respirare. E sono ormai giovani, senza malattie o complicazioni… Non possiamo, non dobbiamo abbassare la guardia!”.

Ma sono tanti altri i messaggi di dolore in ricordo della maestra Anna Iovino. A salutarla con un post è stato anche il sindaco della scuola in cui insegnava, Bartolomeo Perna: “Quando muore una persona che ha condiviso un percorso di vita e di lavoro il cuore si incupisce… un pezzo della tua vita se ne va. Quando perdi nello stesso tempo una persona amica… una maestra fantastica e una persona speciale… perdi tutto… ti senti solo… bisognerà andare avanti senza di te… nella tua memoria e per onorarti sempre”.