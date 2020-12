0 Facebook Lutto a Marcianise, addio a Giuseppe Mosca stroncato dal Covid a 34 anni: non aveva patologie pregresse Cronaca 7 Dicembre 2020 13:25 Di redazione 1'

Lutto a Marcianise, per la morte di Giuseppe Mosca, ragazzo dal stroncato dal Covid. La comunità piange per la giovane vita spezzata troppo presto.

Giuseppe era di Crispano ma lavorava all’unità di prevenzione dell’Asl, come tecnico della prevenzione. Tanti i messaggi di cordoglio apparsi sui social in queste ore. Amici e colleghi sono increduli poiché il ragazzo pare che il ragazzo non avesse patologie pregresse ed era giovane. È una delle vittime più giovani della Campania.

“Una preghiera a una giovane vita piena di speranza e futuro…troncata dal Covid. Oggi. Il collega Tecnico Della Prevenzione GIUSEPPE MOSCA 32 anni”, scrive il collega Pietro dopo aver appreso la tragica notizia.