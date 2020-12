0 Facebook Coronavirus, il bollettino: 18.887 nuovi casi e 564 morti Cronaca 6 Dicembre 2020 17:48 Di redazione 1'

Sono 18.887 i nuovi casi di coronavirus con 163.550 tamponi, con un rapporto pari all’11,54 per cento (+0,8 per cento). Sono 564 i morti registrati in Italia nelle ultime 24 ore.

Coronavirus, il bollettino: 18.887 nuovi casi e 564 morti

Ieri i contagi sono stati 21.052 con 194.984 tamponi, i morti ieri erano stati 662, venerdì 814, giovedì 993. Con i nuovi decessi registrati ora, nel nostro Paese sono state superate le 60mila vittime (60.078) a causa del virus dall’inizio dell’emergenza. Il totale dei contagi è ora di 1.728.878. Lo si apprende dal nuovo bollettino del ministero della Salute.