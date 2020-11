0 Facebook Grande Fratello Vip continua fino a febbraio: la reazione dei concorrenti Spettacolo 24 Novembre 2020 09:24 Di redazione 1'

Colpo di scena al GF Vip 5. I concorrenti scoprono il contenuto del comunicato che si trova dentro la misteriosa busta rossa. Alfonso Signorini invita tutti i gieffini a guardare una clip contenente i momenti migliori dello show e prosegue comunicando che il programma ha scelto di continuare ad andare in onda fino ai primi giorni di febbraio. Sgomento e commozione nella casa quando il conduttore manda in onda i videomessaggi delle persone più care. La data esatta in cui si spegneranno le luci della Casa corrisponde all’8 febbraio 2021.

Familiari e amici cari mandano messaggi di sostegno ai loro amati in casa. Toccante il momento in cui si sente la voce del figlio di Elisabetta Gregoraci, Nathan Falco, a Dubai con papà Flavio Briatore. Le parole del ragazzino commuovono la calabrese che si lascia andare a un pianto disperato e ammette: “Non ce la faccio”. La showgirl è fortemente provata dalla notizia e i suoi coinquilini cercano di rassicurarla.

Anche Zorzi e Oppini appaiono contrari a questa decisione.