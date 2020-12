0 Facebook Tragico incidente a Milano per una famiglia: morta la mamma, il padre è in codice rosso Cronaca 6 Dicembre 2020 09:58 Di redazione 1'

Un drammatico incidente sulla Tangenziale Ovest di Milano, ha coinvolto un’intera famiglia.

Dalle prime informazioni raccolte, la madre è morta sul posto, una figlia è gravissima ed è stata trasportata in condizioni disperate all’ospedale San Paolo mentre il padre è stato trasportato all’Humanitas assieme al figlio di 16 anni. Grave anche un’altra figlia di 10 anni, che è stata trasportata, sempre in codice rosso, all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

La famiglia, composta da 5 persone, viaggiava a bordo di una Honda Jazz che, per cause non ancora accertate, si è scontrata verso le 20.15 con altre due vetture. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con tre automediche e le forze dell’ordine.

Ancora da capire le dinamiche del drammatico incidente, i carabinieri stanno indagando.