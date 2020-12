0 Facebook Bomba d’acqua si abbatte su Napoli, allagamenti e disagio in città Napoli Città 6 Dicembre 2020 09:23 Di redazione 1'

Un forte temporale si è abbattuto su Napoli durante la notte. La pioggia battente non ha avuto un attimo di pausa, generando alcuni danni e grande spavento. In alcune zone della città, come l’area Nord e il centro, ci sono stati diversi problemi.

La città è stata invasa dalla pioggia e messa in ginocchio dai forti ruscellamenti d’acqua, che si verificano ogni volta che ci sono temporali forti.

Ieri la Protezione Civile aveva diramato un’allerta arancione, che si è prontamente verificata. Enormi i disagi in diversi punti della città, allagamenti, dissesti nel manto stradale.

Secondo quanto si apprende dal bollettino meteo, l’allerta meteo arancione continuerà per tutta la giornata di oggi, domenica 6 dicembre.