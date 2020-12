0 Facebook Coronavirus a Napoli, mamma e figlia muoiono a poche ore di distanza Cronaca 6 Dicembre 2020 10:34 Di redazione 1'

Mamma e una figlia muoiono di Covid a poche ore di distanza l’una dall’altra. La tragica notizia ha sconvolto parenti e amici, che in poche ore hanno dovuto dire addio alle due donne.

Secondo quanto riporta il Mattino, la signora Celeste, di 57 anni, era ricoverata da 15 giorni all’ospedale San Leonardo di Castellammare, dove era giunta con febbre e problemi respiratori. Purtroppo nonostante i tentativi dei medici la donna non ce l’ha fatta e i suoi polmoni si sono arresi.

Poche ore prima era morta sua mamma, la signora Libera, di 84 anni, sempre per il Covid. La signora non aveva avuto bisogno del ricovero ospedaliero ed era a casa quando è spirata. Non è chiaro come le due donne avessero contratto il virus.