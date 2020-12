0 Facebook Tragedia a Pozzuoli, donna si getta nel vuoto e muore Cronaca 6 Dicembre 2020 11:21 Di redazione 1'

Tragedia a Pozzuoli, dove una donna di 68 anni si è lanciata dal tetto del palazzo dove abitava, in Piazza della Vittoria. Non si conoscono le cause dell’estremo gesto della donna.

A fare la tragica scoperta sono stati i vicini che hanno subito dato l’allarme, all’alba di questa mattina. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile.

Troppo gravi le ferite riportate dalla donna dopo un volo di quasi 10 metri. Sul fatto indagano i poliziotti del commissariato di Pozzuoli.