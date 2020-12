0 Facebook GF Vip, Elisabetta e Pierpaolo trascorrono la notte da soli nel Cucurio Spettacolo 6 Dicembre 2020 12:26 Di redazione 2'

L’esperienza di Elisabetta Gregoraci al GF Vip sta per volgere al termine, per volere della showgirl che ha deciso di tornare a casa dal suo bambino. Alfonso Signorini però è riuscito a strapparle un ultimo giorno insieme a Pierpaolo Pretelli, nell’ex tugurio della casa, “per fare chiarezza tra di voi”.

E’ tarda notte quando viene comunicato a Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli che dovranno trascorrere la notte nel Cucurio. “Pierpaolo ed Elisabetta il Grande Fratello non si è dimenticato di voi, dovete trasferirvi nel Cucurio e rimanerci fino a nuova comunicazione” .

La showgirl calabrese e l’ex velino di Striscia entrano nel Cucurio per trascorrere la notte insieme. I due sdraiati sul letto riflettono sull’esperienza vissuta finora nella Casa “sono contenta, è un’esperienza tanto forte non me la aspettavo” afferma Elisabetta.

Le chiacchiere tra i due

“La rifaresti?” Le domanda Pierpaolo e dopo una breve riflessione Elisabetta risponde “certo, mi sento più forte da questa esperienza”. Anche Pierpaolo sembra d’accordo “Non me l’aspettavo così”.

Il discorso si sposta sul legame che si è creato tra loro “questo rapporto è bello cosi anche se poi non è nata la storia d’amore” afferma Elisabetta che poi prosegue “abbiamo condiviso un sacco di momenti belli”.

La delusione

A casa i telespettatori sono in attesa del colpo di scena. Un bacio, una rivelazione scottante il bacio o una dichiarazione sembra essere nell’aria ma la delusione è cocente sia per il pubblico che per il bel Pretelli.

In tanti hanno pensato che la coppia, lasciata sola, potesse fare scintille, invece dopo i convenevoli del caso, Elisabetta è andata a preparare il letto, rigorosamente singolo, lasciando Pierpaolo a bocca asciutta.