Maltempo, crolla una palazzina a Bacoli: si scava tra le macerie Cronaca 6 Dicembre 2020

Paura a Bacoli, dove questa mattina è crollata una palazzina disabitata. Molto probabilmente la causa del crollo è dovuta alle incessanti piogge di queste ore.

Diverse squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro per mettere in sicurezza la zona. stando alle prime informazioni non ci sarebbero persone all’interno. Sul posto anche gli agenti della polizia locale, l’ufficio tecnico e il sindaco Della Ragione.

Si scava tra le macerie per assicurarsi che non ci siano persone coinvolte, come riporta Cronache della Campania. L’edificio era abbandonato da tempo e quindi era spesso meta di senzatetto che lo utilizzavano come rifugio dalla notte e dal maltempo.