Napoli Città 5 Dicembre 2020

La Campania diventa zona arancione, dopo la una nuova ordinanza, relativa al contenimento del Covid-19, disposta dal ministro della Salute, Roberto Speranza ma a Napoli sembra di essere già in zona gialla.

Napoli è già ‘zona gialla’: negozi chiusi ma tanta gente in strada

Si potrà tornare ad uscire di casa e muoversi all’interno del proprio Comune senza dover portare l’autocertificazione, anche se resta l’obbligo del coprifuoco dalle ore 22 alle 5 e cosa più importante riapriranno i negozi.

Nonostante l’ordinanza sarà in vigore da domenica 6 dicembre, il clima distensivo sembra già aver invaso alcune strade di Napoli. Oggi in centro e zona Chiaia, molta gente ha deciso di scendere in strada per godere della giornata, prima della nuova ondata di maltempo, attesa per domani.

